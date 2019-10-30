Коста-Рика закликала туристів відмовитися від селфі з дикими тваринами
Як повідомляє The Tico Times, багато місцевих та іноземних мандрівників відвідують національні парки цієї центральноамериканської країни в пошуках мавп, лінивців, туканів та інших представників фауни.
«Ми хочемо запобігти спробам гостей погодувати тварин, ловити їх для фотографій та маніпулювати ними», - заявила заступник міністра охорони довкілля та енергетики Коста-Рики Памела Кастільо.
За її словами, це може викликати у тварин «стрес і страждання», а також піддати ризику самих туристів.
За даними Всесвітнього товариства захисту тварин, сьома частина найнедоречніших фотографій дикої природи з зображенням звірів робиться саме в Коста-Риці. Тому країна першою в світі ініціювала національну кампанію Stop Animal Selfies проти таких знімків.
Для мандрівників в аеропортах Коста-Рики й на популярних туристичних об'єктах влада розмістить м'які іграшки у формі звірів і птахів як альтернативу для селфі.
За даними уряду, близько 40% іноземних туристів, які відвідують Коста-Рику, прагнуть познайомитися з флорою й фауною країни. Понад чверть місцевих земель перебуває під охороною в національних парках, заповідниках та резерватах.
Фото: stopanimalselfies.org, Ministerio de Ambiente y Energía/Facebook