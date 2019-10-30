Тунель кохання й Невицький замок «перенесуть» до Києва

Охочі побувати в Тунелі кохання, прогулятися Невицьким замком й побачити найпотужнішу доменну піч Європи зможуть зробити це одночасно на інтерактивній виставку Ukraine WOW, яка стартує в Києві 14 листопада.

Про це повідомляється на сторінці заходу, організованого Укрзалізницею, в Facebook.

«Подорожуйте Україною у часі й просторі, не покидаючи залізничний вокзал. З нагоди Дня залізничника на станції Київ-Пасажирський відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW. Знайомтеся з Україною так, ніби вона подорожує разом із вами у поїзді», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виставка займатиме 3 тисячі квадратних метрів і міститиме 7 тематичних блоків. Вона презентує культуру, туризм, національні символи та багатства України. Відвідувачі зможуть побачити й відчути унікальні експонати та інсталяції: вау-пейзажі, запах степу та шум моря, стіна з бурштину, інсталяції з блискучого антрациту, останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, унікальна абетка Георгія Нарбута, мазанка, на стінах якої відтворені роботи Поліни Райко, рожевий вагон.

Крім того, на Ukraine WOW буде відтворений український Тунель кохання, розташований у Клевані на Рівненщині.

А за допомогою віртуальної реальності можна буде політати над Батьківщиною-матір’ю, прогулятися відновленим Невицьким замком та зсередини побачити «дев'ятку» – найпотужнішу доменну піч у Європі. Також відвідувачам покажуть, як тчуть унікальні українські гобелени.

Інтерактивна виставка розміщуватиметься біля 14-ї колії у новому виставковому просторі столиці – «Будівлі багажного відділення з рампою». Триватиме вона з 14 листопада до 29 грудня.

Вартість квитків становить 50 гривень. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій – безкоштовно за наявності посвідчення. Усі кошти від продажу квитків обіцяють спрямувати на соціальні проєкти Укрзалізниці.