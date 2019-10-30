Тунель кохання й Невицький замок «перенесуть» до Києва

Тунель кохання й Невицький замок «перенесуть» до Києва

Укрінформ
Охочі побувати в Тунелі кохання, прогулятися Невицьким замком й побачити найпотужнішу доменну піч Європи зможуть зробити це одночасно на інтерактивній виставку Ukraine WOW, яка стартує в Києві 14 листопада.

Про це повідомляється на сторінці заходу, організованого Укрзалізницею, в Facebook

«Подорожуйте Україною у часі й просторі, не покидаючи залізничний вокзал. З нагоди Дня залізничника на станції Київ-Пасажирський відкриється інтерактивна виставка Ukraine WOW. Знайомтеся з Україною так, ніби вона подорожує разом із вами у поїзді», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виставка займатиме 3 тисячі квадратних метрів і міститиме 7 тематичних блоків. Вона презентує культуру, туризм, національні символи та багатства України. Відвідувачі зможуть побачити й відчути унікальні експонати та інсталяції: вау-пейзажі, запах степу та шум моря, стіна з бурштину, інсталяції з блискучого антрациту, останній автопортрет Казимира Малевича, скульптури Олександра Архипенка, унікальна абетка Георгія Нарбута, мазанка, на стінах якої відтворені роботи Поліни Райко, рожевий вагон.

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Крім того, на Ukraine WOW буде відтворений український Тунель кохання, розташований у Клевані на Рівненщині.

А за допомогою віртуальної реальності можна буде політати над Батьківщиною-матір’ю, прогулятися відновленим Невицьким замком та зсередини побачити «дев'ятку» – найпотужнішу доменну піч у Європі. Також відвідувачам покажуть, як тчуть унікальні українські гобелени.

Інтерактивна виставка розміщуватиметься біля 14-ї колії у новому виставковому просторі столиці – «Будівлі багажного відділення з рампою». Триватиме вона з 14 листопада до 29 грудня.

Вартість квитків становить 50 гривень. Для дітей до 12 років, пенсіонерів, учасників бойових дій – безкоштовно за наявності посвідчення. Усі кошти від продажу квитків обіцяють спрямувати на соціальні проєкти Укрзалізниці.

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