У Клевані презентують гендерний діджитал-мурал

У Клевані, що на Рівненщині в середу, 30 жовтня, відкриють діджитал-мурал у межах проєкту «Перше digital-сузір'я муралів на карті України».

Про це повідомляє Rivne.media.

«Проєкт “Перше digital-сузір'я муралів на карті України” – це 9 муралів з ефектом доповненої реальності у 9 громадах на Рівненщині та Волині. Реалізовують його ГО «Платформа взаємодій «Простір» за фінансової підтримки Українського культурного фонду та громад Дубенського, Рівненського, Здолбунівського районів і Луцька», - йдеться в повідомленні.

Церемонія відкриття в Клевані розпочнеться о 12:20 на вулиці Слов'янська, 3А. Наносили мурал художники Тарас Довгалюк (Arm) і River Cash.

За словами організаторів, головна мета проєкту – поширення цифрових технологій у сфері культури і мистецтва, популяризація сучасного стріт-арту, а також пожвавлення туристичного інтересу в регіоні.

Зазначається, що всі digital-мурали матимуть потужне ціннісне наповнення, адже об’єднані спільною тематикою – глобальні цілі сталого розвитку ООН. Кожна громада самостійно обирала ключовий напрямок свого розвитку. Так, Клевань обрала ціль № 5 – гендерна рівність.

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Усі мурали – цілісні мистецькі полотна. А за допомогою додатку "AR murals" їх можна анімувати.

Також у планах ГО «Платформа взаємодій «Простір» – створити 3 туристичні маршрути для велосипедистів та автомобілістів за цими муралам з урахуванням інших природних та історичних місць Рівненщини і Волині.