У Запоріжжі відкрили ще один патріотичний мурал

У Запоріжжі в районі центрального автовокзалу відкрився мурал "Доба нескорених".

Захід відбувся в рамках відзначення 100-річчя Української революції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це вже другий мурал, який відкривається у Запоріжжі в рамках програми, започаткованої в минулому році. Мурал присвячений українській історії, українській революції 1917-1921 років. Центральним персонажем є уродженець Запорізької області Марко Безручко", - зазначив директор департаменту культури, туризму, національності і туризму Запорізької ОДА Владислав Мороко.

Головних героїв патріотичних муралів визначав Інститут національної пам'яті в рамках проєкту "12 друзів Коновальця".

Марко Безручко народився у селі Великий Токмак (нині це місто Токмак). До українського війська вступив навесні 1918 року. Тривалий час служив у Генштабі, а у квітні 1919 року став начальником штабу корпусу Січових стрільців, яким командував полковник Євген Коновалець - засновник і лідер Української військової організації та Організації українських націоналістів.

На честь Безручка у Токмаку названо вулицю.

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Автором муралу є запоріжець Валерій Дзигало. Вартість роботи склала близько 30 тисяч гривень.

До кінця року планується відкриття ще одного патріотичного муралу, який буде присвячений Петру Григоренку. Ініціатори зазначають, що це може стати умовною алею героїв доби нескорених.

Як повідомлялось, у грудні минулого року на будівлі Запорізького обласного театру ляльок на честь 100-річчя Української революції відкрили мурал єдності поколінь захисників України. Головний персонаж - Петро Болбочан – видатний український воєначальник, який увійшов в історію як один з найкращих полководців УНР, був командиром республіканського полку. У 1918 році Болбочан сформував республіканський курінь.