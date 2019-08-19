Французькі туристи можуть сісти в Італії на шість років за 40 кілограмів піску

Правоохоронці Італії затримали двох туристів із Франції, які везли додому 40 кг піску, набраного на пляжі Сардинії.

Про це повідомляє Le Parisien.

“Пару французьких туристів затримали з 40 кг піску, коли вони залишали острів”, - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що італійські правоохоронці виявили в автомобілі французів, який заїжджав на пором, 40 пластикових пляшок із піском.

Туристи заявили, що пісок мав бути їм за сувенір.

Читайте також: Мандрівники назвали найкращий острів Європи

Тепер французам загрожує від одного до шести років позбавлення волі за крадіжку з обтяжливими обставинами.

Річ у тому, що в Італії пляжний пісок є громадською власністю, і його заборонено брати додому.

Фото: sardegnaturismo.it