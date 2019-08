Мандрівники назвали найкращий острів Європи

Греція лідирує в категорії "Найкращі острови Європи" за версією журналу про подорожі Travel + Leisure.

Найращим європейським островом у 2019 році (Best Island of Europe in 2019) читачі видання визнали Мілос.

"Мілос відомий як місце, де було знайдено ​​знамениту статуюя Венери Мілоської. Однак мандрівники й сьогодні знаходять тут свої власні скарби, досліджуючи цей острів площею 58 квадратних миль. Прогуляйтеся його мощеними вуличками, дослідіть вулканічні кратери й руїни або полежте на доглянутих білосніжних пляжах, споглядаючи бірюзову воду. Навіть найбільше місцеве місто Адамантас, в якому є два музеї та безліч бутік-готелів, залишається в основному вільним від натовпу туристів, поширеного на інших грецьких островах. І, як зазначив один із мандрівників, острів "доволі доступний в матеріальному плані", - йдеться в повідомленні.

До топ-15 читачі Travel + Leisure внесли ще трьох "представників" Еллади - Крит (друге місце), Парос (четверте) й Санторіні (п'яте).

Загалом до списку найкращих 15 островів Європи увійшли Мілос (Греція), Крит (Греція), Азорські острови (Португалія), Парос (Греція), Санторіні (Греція), Сицилія (Італія), Хвар і Далматинські острови (Хорватія), Мадейра (Португалія), Сардинія (Італія), Ліпарі й Еолійські острови (Італія), Іскья (Італія), Мальорка (Іспанія), острів Скай та Гебридські острови (Шотландія), Мальта, Оркнейські острови (Шотландія).

Читачі оцінювали розваги, пам'ятки, природні атракції, пляжі, їжу, дружелюбність і загальну цінність островів.

Фото: Freesurf69 | Dreamstime