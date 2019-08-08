У Римі туристам заборонили сидіти на Іспанських сходах
Про це повідомляє The Local.
"За словами очевидців, римська туристична поліція зганяє людей, що сидять на Іспанських сходах. Відтепер пам'ятка, де цілодобово відпочивали й фотографувалися туристи, майже порожня, а поруч стоять поліцейські", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає портал, із початком туристичного сезону поліція постійно патрулює центр міста і стежить за дисципліною іноземних гостей. Згідно з новими правилами, які мерія столиці запровадила на початку червня, правоохоронці можуть штрафувати мандрівників чи не за все: від купання у фонтанах і прогулянок з голим торсом до спускання валіз на коліщатках історичними сходами й піднесення рота до фонтанів для пиття занадто близько.
Сума штрафу варіюється від 100 до 450 євро.
Також закон жорстко обмежує рекламування й продаж квитків, позування в костюмі центуріона для платних фотографій з туристами і несанкціонований продаж продуктів харчування й напоїв у туристичних місцях.
"Іспанські сходи - це витвір мистецтва, хіба можна сидіти на витворах мистецтва?", - говорить глава асоціації місцевих жителів Джанні Баттістоні, додаючи, що штрафи - це єдиний спосіб, який працює.
Протилежної думки дотримується мистецтвознавець Вітторіо Сгарбі, який вважає всі ці правила для туристів "надмірними й практично фашистськими". "З давніх часів мандрівники сиділи на сходинках і милувалися пейзажем", - сказав він.
Фото: CGTN