У Римі туристам заборонили сидіти на Іспанських сходах

Туристична поліція столиці Італії стежить за порядком біля знаменитих Іспанських сходів, відтепер на них заборонено сидіти.

Про це повідомляє The Local.

"За словами очевидців, римська туристична поліція зганяє людей, що сидять на Іспанських сходах. Відтепер пам'ятка, де цілодобово відпочивали й фотографувалися туристи, майже порожня, а поруч стоять поліцейські", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає портал, із початком туристичного сезону поліція постійно патрулює центр міста і стежить за дисципліною іноземних гостей. Згідно з новими правилами, які мерія столиці запровадила на початку червня, правоохоронці можуть штрафувати мандрівників чи не за все: від купання у фонтанах і прогулянок з голим торсом до спускання валіз на коліщатках історичними сходами й піднесення рота до фонтанів для пиття занадто близько.

Сума штрафу варіюється від 100 до 450 євро.

Читайте також: Рим визначився з постійними заборонами для туристів

Також закон жорстко обмежує рекламування й продаж квитків, позування в костюмі центуріона для платних фотографій з туристами і несанкціонований продаж продуктів харчування й напоїв у туристичних місцях.

"Іспанські сходи - це витвір мистецтва, хіба можна сидіти на витворах мистецтва?", - говорить глава асоціації місцевих жителів Джанні Баттістоні, додаючи, що штрафи - це єдиний спосіб, який працює.

Протилежної думки дотримується мистецтвознавець Вітторіо Сгарбі, який вважає всі ці правила для туристів "надмірними й практично фашистськими". "З давніх часів мандрівники сиділи на сходинках і милувалися пейзажем", - сказав він.

Фото: CGTN