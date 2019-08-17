Солоне озеро в Туреччині змінило колір на рожевий

Відомий туристичний об'єкт – Солоне озеро, що в центральній частині Туреччини, за 130 км на південь від Анкари, змінило колір з блакитного на рожевий.

Про це повідомляє CNN Turk.

"Друге за величиною озеро в Туреччині – Солоне озеро стало рожевим. Зміна кольору води відбулася через водорості та бактерії, які живуть у воді", - йдеться у повідомленні.

Солоне озеро відоме туристам як місце, де розмножуються фламінго. Воно привертає увагу незвичайними ландшафтами.

Солоне озеро в Туреччині/Фото: CNN TÜRK

Як стверджують екологи, рожевий колір води — це тимчасове явище, пов’язане з погодними умовами, зокрема підвищенням температури та активністю сонця. За таких умов деякі водорості, аби захистити себе, виробляють бета-каротин.

Це зникне, коли почнеться сезон дощів або знизиться температура повітря.

Наразі туристи влаштували справжнє паломництво до озера, аби зробити незвичні фото.