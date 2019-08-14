У Рівному розпочали облаштування "Маленького Версалю"

Будівельні роботи з облаштування туристичного об’єкту "Таємничі підземелля Рівного" розпочалися в обласному центрі.

Про це повідомляють організатори проєкту в Facebook.

"Перші будівельні роботи у таємничих підземеллях Рівного розпочалися з консерваційних заходів, спрямованих на збереження цегляної кладки підземної частини палацику "На Гірці" князів Любомирських", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, після завершення першого етапу консервації будівельники розпочнуть спорудження саркофагу.

Як повідомляв Укрінформ, "Маленьким Версалем" у Рівному охрестили архітектурний комплекс, який будують у межах реалізації проєкту "Таємничі підземелля Рівного", профінансованого за кошти Європейського Союзу.

На реалізацію грантового проєкту буде спрямовано 500 тисяч євро: 90% коштів надасть ЄС, а 10% має бути виділено з міського бюджету.

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У таємничих підземеллях Рівного - пам’ятці архітектури місцевого значення - постануть дві інтерактивні квест-кімнати. Фундаменти древніх мурів накриють археологічним вікном з вмонтованою системою світло-звукового шоу. У такий спосіб жителі та гості міста щовечора спостерігатимуть за археологічними знахідками, які переливатимуться різними кольорами під звуки класичної музики.

Цей унікальний туристичний об’єкт має бути збудовано й підготовлено до експлуатації впродовж року.