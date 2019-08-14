Ryanair відкриває рейс Одеса – Будапешт

Ірландський лоукостер Ryanair наприкінці жовтня запустить рейс із Одеси до столиці Угорщини.

Про це повідомляє LowcostAvia.

"З 29 жовтня авіакомпанія Ryanair розпочне польоти за напрямком Одеса – Будапешт", – йдеться в повідомленні.

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Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щовівторка й щосуботи. Вильоти з Одеси о 15:25, із Будапешта – о 12:05. Тривалість польоту складе близько двох годин.

Квитки вже в продажу на сайті авіакомпанії за ціною від 9 євро в одну сторону та від 19 євро туди-назад.