Wizz Air запускає 7 нових рейсів із України

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air восени 2019 року повернеться до аеропорту Одеси і запустить шість нових рейсів до міст Німеччини, Польщі, Угорщини та Словаччини, а також зі Львова до Ларнаки.

Про це повідомляє Avianews із посиланням на представника авіакомпанії.

«З 1 листопада лоукост полетить з Одеси до Вроцлава, з 2 листопада - до Берліна, Будапешта, Гданська, Катовіце, з 3 листопада — до Братислави. Частота польотів за всіма маршрутами складе два рейси на тиждень», - йдеться в повідомленні.

Також Wizz Air додасть 11-й за ліком маршрут до Львова. З 28 жовтня лоукост почне літати двічі на тиждень з міста Лева до Ларнаки на Кіпрі.

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Як відомо, ці напрямки Wizz Air частково перетинаються з рейсами, які раніше анонсував Ryanair. Ірландський лоукостер вже літає з Одеси до Кракова, а восени планує запустити також рейси в Берлін, Вроцлав, Гданськ, Катовіце і Познань. Тому авіакомпанії матимуть чотири спільні маршрути в Одесі.