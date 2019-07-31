За останні два тижні Wizz Air скасувала 50 вильотів із Києва

Авіакомпанія Wizz Air з 16 по 30 липня скасувала 50 вильотів з Києва.

Про це повідомляється на сайті avianews.com.

"Wizz Air за останні два тижні з 16 по 30 липня скасувала 50 вильотів з Києва, свідчить інформаційне табло аеропорту Жуляни. У зазначений період кожен день скасовувалися від двох до чотирьох рейсів з української столиці", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що зміни розкладу торкнулися вильотів щодо 17 напрямків: у Берлін, Біллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Відень, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краків, Ларнаку, Меммінген, Ригу, Франкфурт.

В авіакомпанії Wizz Air поки не прокоментували цю ситуацію.

Раніше Wizz Air заявила про скасування частини рейсів за вказаними напрямками, але на більш пізній період - з 3 по 20 серпня. Всього було анонсовано скорочення 24 рейсів на тиждень.

Фото: avianews.com