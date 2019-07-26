Аеропорт "Харків" і SkyUp запускають нові рейси у Київ і Львів

Міжнародний аеропорт "Харків" у рамках розвитку внутрішнього регулярного авіасполучення анонсував появу нових рейсів на маршрутах "Харків-Київ" і "Харків-Львів".

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі Харківського аеропорту, що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Повідомляється, що ці маршрути відкриваються у рамках оголошеного розширення співробітництва аеропорту із лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, який базує в МАХ свій лайнер Boeing 737-800 NG.

"Авіакомпанія SkyUp Airlines почне виконувати прямі рейси між харківським аеропортом і Львовом із 17 жовтня поточного року по четвергах і неділях. Рейси між Харковом і Києвом відкриються з 25 жовтня поточного року і будуть виконуватися по понеділках, середах і п'ятницях", - повідомили в компанії-оператора аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що також входить у DCH.

Ціна квитків на рейси SkyUp Airlines із Харкова в Київ без урахування вартості багажу складе від 498 грн в одну сторону, перельоти Харків-Львів — від 639 грн. Квитки на нових маршрутах вже доступні для придбання на сайті авіакомпанії, у касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів регіону. За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю вильотів, які протягом року становили не менше 9 тисяч, аеропорт Харкова входить до ТОП-5 найбільших аеропортів країни. У 2018 році аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів у Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.

Фото: аеропорт "Харків"