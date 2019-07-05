Пасажиропотік аеропорту "Харків" за перше півріччя збільшився на чверть

Міжнародний аеропорт "Харків" за шість місяців 2019 року збільшив пасажиропотік на 26%.

Про це Укрінформу повідомила пресслужба аеропорту "Харків", що входить до групи DCH Олександра Ярославського.

"Загальний пасажиропотік, що включає і внутрішні перельоти, за перші два квартали 2019 року зріс на 26% і склав 552,6 тисяч пасажирів. В аналогічний період минулого року послугами харківського аеропорту скористалися 440,2 тисячі осіб. Всього за півроку аеропорт обслужив 2 478 вильотів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період торік", - повідомила пресслужба МАХ.

За підсумками червня, згідно з даними керуючої компанії "Нью Системс АМ", що також входить до групи DCH, пасажиропотік харківського аеропорту збільшився на 9% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на всіх напрямках — із 114,5 тисяч мандрівників до 124,4 тисячі. Найбільш помітне зростання в червні, порівняно із тим же періодом минулого року, сталося на внутрішніх лініях - 28%. Число злетів і посадок повітряних суден, що обслужили, на всіх напрямках збільшилося за підсумками місяця на 5%, на внутрішніх перельотах - на 46%, порівняно з червнем 2018 року.

Таке зростання показників пресслужба аеропорту пояснила розширенням мережі міжнародних і сезонних перельотів: "У червні відкрилися і відновилися безліч рейсів. Лоукост-авіакомпанія SkyUp Airlines відкрила з аеропорту "Харків" чотири регулярних напрямки: 2 червня - в Одесу і Ріміні, 4 червня - в Кутаїсі, 14 червня - в Париж. Крім того, свій перший напрямок з харківського аеропорту відкрила авіакомпанія Ryanair, запустивши 17 червня рейси до Кракова. Прямі перельоти в Париж і Краків стали доступні для харків'ян вперше", - відзначили у прес-службі, нагадавши, що раніше аеропорт також встановив пряме регулярне авіасполучення з італійськими містами Рим і Мілан.

Крім того, поновилися сезонні рейси. До популярних турецького та єгипетського напрямків додалися перельоти в Салоніки (Греція), Батумі (Грузія), Бейрут (Ліван) і Тіват (Чорногорія).

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів регіону. За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю скоєних вильотів, які протягом року становили не менше 9 тисяч, аеропорт Харкова входить в ТОП-5 найбільших аеропортів країни.

У 2018 році аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.