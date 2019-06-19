Аеропорт "Харків" і SkyUp відкрили регулярний рейс до Парижа

Міжнародний аеропорт «Харків» і SkyUp Airlines відкрили перший регулярний рейс до Парижа.

Інавгураційна відправка першого повітряного лайнера на лінії Харків-Париж відбулася 14 червня, повідомляє прес-служба аеропорту «Харків», що належить групі DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського.

«Регулярне авіасполучення з Францією буде здійснюватися вперше в історії аеропорту «Харків». Перший літак відправився в столицю Франції о 3:50, час у дорозі становив 4 години 5 хвилин. Вильоти за цим напрямком будуть здійснюватися щоп'ятниці», - йдеться в повідомленні.

Вартість квитків на лінії Харків-Париж становитиме від 2450 грн без урахування вартості багажу, вони вже доступні до покупки на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах. Даний маршрут відкрито в рамках розширення співпраці компанії-оператора аеропорту «Харків» «Нью Системс АМ» групи DCH з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines.

Авіакомпанія постійно базує в харківському аеропорту одне зі своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

Раніше SkyUp планувала відкрити регулярне сполучення з Парижем з 11 червня, але пізніше перенесла перший рейс з комерційних причин. Одночасно авіаперевізник скоротив заплановану частоту польотів з двох до одного рейсу на тиждень.

Як повідомлялося, SkyUp оголосив про відкриття п'яти нових рейсів з Харкова: в Шарджу (ОАЕ), Барселону (Іспанія), Ларнаку (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія) і Одесу.

Українська авіакомпанія SkyUp була заснована в червні 2017 року. З травня 2018 вона здійснює рейси.

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Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів регіону. За 2018 рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. За кількістю здійснених вильотів, які протягом року становили не менше ніж 9 тисяч, аеропорт Харкова входить в ТОП-5 найбільших аеропортів країни. У 2018 році аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. У 2019 році аеропорт Харкова планує збільшити пасажиропотік на 25% - до 1,2 мільйона мандрівників за рахунок залучення нових авіаперевізників.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, - лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень: Ryanair, Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, Ernest, МАУ, SkyUp і багато інших.