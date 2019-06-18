Boeing не отримав жодного замовлення у перший день авіасалону в Ле Бурже

Boeing не отримав жодного замовлення у перший день авіасалону в Ле Бурже

Укрінформ
Корпорація Boeing у перший день міжнародного авіасалону в Ле Бурже у Франції (Paris Air Show 2019 Le Bourget) не отримала жодного нового замовлення на свої літаки після падіння двох 737 MAX.
Про це повідомляє CNBC із посиланням на консалтингову компанію IBA.iQ.

“У перший день шоу Boeing не оголосив про жодне нове замовлення на будь-який зі своїх літаків”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, водночас конкурент Boeing — Airbus — підписав контракти на поставки 123 літаків.

Керівник Boeing Денніс Мюленбург заявив, що головним завданням авіаконцерну зараз є повернення репутації після падіння двох літаків 737 MAX, а також відновлення польотів цієї моделі.

“Ми повернемося в небо, коли це стане безпечно — зараз це найважливіше для нас”, — наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року літак Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинули 189 осіб. А у березні 2019 року в результаті катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії загинули 157 осіб.

Після інцидентів майже всі країни ввели заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.

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