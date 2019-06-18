Boeing не отримав жодного замовлення у перший день авіасалону в Ле Бурже

“У перший день шоу Boeing не оголосив про жодне нове замовлення на будь-який зі своїх літаків”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, водночас конкурент Boeing — Airbus — підписав контракти на поставки 123 літаків.

Керівник Boeing Денніс Мюленбург заявив, що головним завданням авіаконцерну зараз є повернення репутації після падіння двох літаків 737 MAX, а також відновлення польотів цієї моделі.

“Ми повернемося в небо, коли це стане безпечно — зараз це найважливіше для нас”, — наголосив він.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2018 року літак Boeing 737 MAX 8 зазнав аварії біля берегів Індонезії, загинули 189 осіб. А у березні 2019 року в результаті катастрофи літака Boeing 737 MAX в Ефіопії загинули 157 осіб.

Після інцидентів майже всі країни ввели заборону на польоти Boeing у своєму повітряному просторі.