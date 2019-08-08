DniPRO GogolFest: що чекає на відвідувачів

Міжнародний фестиваль сучасного мистецтва DniPRO GogolFest вперше відбудеться у місті Дніпро 27-29 вересня.

Про це Укрінформу повідомили в оргкомітеті фестивалю.

“Цьогоріч Дніпро стане ще одним містом, яке долучилося до GogolFest Inoculation – нового проєкту від команди фестивалю GogolFest, метою якого є згуртувати міста в Україні за допомогою мистецтва та здійснити мрію про “нову Україну”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, київська та дніпровська команди фестивалю мають на меті розкрити потенціал створення великих мистецьких проєктів у Дніпрі та допомогти місту знайти свою сучасну айдентику з-поміж потужних промислових та водночас зручних для життя міст в Україні. Так з’явилась і назва нового фестивалю: Dni – буквальна транслітерація українського слова “дні”, PRO – продакшн (створення, прогрес, процес, проекція).

Особливістю фестивалю є тісне сплетіння українського та іноземного сучасного мистецтва у формах резиденцій, перформансів та гепенінгів; унікальне використання просторів у site-specific проєктах.

Традиційно фестиваль включатиме театральну, музичну, візуальну, освітню та дитячу програми. Цьогоріч у Дніпрі виступлять театральні формації з Німеччини та Франції, організатори також обіцяють насичену та цікаву перформативну та освітню програми.

DniPRO GogolFest відбудеться у центральній частині міста, зокрема, на території кінокомпанії Contrabas та телеканалу UA:Дніпро. Організатори обрали нестандартні локації, що стануть сценографією для сучасних мистецьких проєктів.

Ключові події:

27 вересня – відкриття фестивалю – грандіозне шоу PRO dniPRO на площі Героїв Майдану від режисера Влада Троїцького, в якому візьмуть участь рейв-бенд “ЦеШо” та музично-театральна формація Nova Opera;

28 вересня – спецподія у недобудованій станції метро “Центральна” та показ опери-реквієм IYOV, яка увійшла до топ-10 опер світу 2018 року;

29 вересня – вистава “Сон Аліси” від ЦСМ “ДАХ”, виступи експериментального етно-електронного дуету OY Sound System та легендарного фрік-кабаре DakhDaughters;

GogolFest – міжнародний мультидисциплінарний фестиваль. За час існування, з 2007 р. до 2019 р., його відвідали 575 тис. глядачів, на 13 локаціях у 3 містах відбулося 4 тис. подій, в яких взяли участь 20 500 українських та 1200 закордонних митців з понад 40 країн світу. Цьогоріч GogolFest увійшов у 20 найкращих фестивалів Європи за рейтингом EFFE (Europe for Festivals, Festivals for Europe) та отримав офіційний лейбл.