На "Шіді Ріді Fest" встановлять рекорд України

В Умані 24 серпня відбудеться 3-й Музично-мистецький фестиваль "Шіді Ріді Fest". Захід проходитиме відразу на восьми локаціях, розташованих на центральній площі міста.

Про це повідомляє «Прочерк».

«День Незалежності уманчани та гості міста розпочнуть святкувати о 10.00. Саме в цей час на площі Соборності відбудеться хода у вишиванках до парку ім. Тараса Шевченка, де відбудеться урочиста частина. Далі, з 11.00 до 14.00, пройде свято морозива. Відразу після його завершення розпочнеться "Шіді Ріді Fest". На центральній площі міста працюватиме 8 локацій, дві сцени, фотозони, виступлять молоді гурти та поети з усієї України», - йдеться в повідомленні.

Під час фестивалю проводитимуться майстер-класи для дорослих та дітей: виготовлення посуду на гончарному колі, вишивка, виготовлення текстильної ляльки, ляльки-мотанки, іграшок з вати, фетру тощо.

Окремо функціонуватиме літературна сцена. Тут авторські вірші декламуватимуть поети із різних куточків країни. А для малечі виступить улюблений казкар всієї України Сашко Лірник.

Також цьогоріч організатори планують встановити рекорд України - атласними стрічками вишити семиметровий герб України з написом "Героям Слава!".

Крім того, під час заходу кожен охочий зможе разом із волонтерами сплести найбільшу маскувальну сітку в Умані. Її буде відправлено для потреб військових, які захищають незалежність України.

Розважатимуть гостей фестивалю гурти DrymbaDaDzyga, TOLOKA, тріо "Гонта" та AtmospheRa.

Фото/відео: ШІДІ РІДІ Fest/facebook