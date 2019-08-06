Скіфська хода та участь в археологічних розкопках: Полтавщина кличе на «Гелон-фест»

У суботу, 10 серпня, в історико-культурному заповіднику «Більськ», що на Котелевщині Полтавської області, розпочнеться унікальний етнофестиваль «Гелон-фест», який пройде тут утретє і триватиме два дні.

Про це повідомляється на сайті заповідника.

«У програмі феєричного дійства: скіфська хода, екскурсії з можливістю участі в археологічних розкопках, експозиція скіфських артефактів просто неба, свято ковалів, конкурс «Краща родина у вишиванках», кінне шоу», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, скіфські реконструктори та кінний театр продемонструють унікальну атмосферу сивої давнини, а шоу живих барабанів та феєричне фаєршоу занурять глядачів у магічну атмосферу.

Окрім того, тут виступатимуть фольклорні колективи, троїсті музики, популярні гурти й артисти. Зокрема, український метал-гурт MOTANKA, який грає у жанрі містики на цимбалах та окаринах. Також виступить оперна співачка Марія Максакова в супроводі Полтавського академічного симфонічного оркестру.

Напередодні дійства організатори представили гімн Гелону (слова і музика Олексія Потоцького).

За традицією фестиваль, який проходить на землі древніх скіфів, столицею яких був Гелон, завершиться етнодискотекою.

До складу історико-культурного заповідника «Більськ» входить більша частина Більського городища скіфського часу. Це городище ототожнюється більшістю сучасних дослідників з містом Гелон, яке згадував Геродот як столицю скіфського племені гелонів.