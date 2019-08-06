Косів на День Незалежності відкриє «Мальований дзбаник»

У прикарпатському місті Косів 24 серпня відкриють фестиваль-конкурс «Мальований дзбаник».

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської облдержадмінстрації.

«24-25 серпня цього року в місті Косів відбудеться Третій відкритий обласний фестиваль кераміки, ремесел та фольклору, а також VІ фест-конкурс «Мальований дзбаник», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в програмі заходу – наукова конференція «Гуцульська кахельна піч як артефакт культури», відвідини майстерень місцевих керамістів, виставка-ярмарок творів народного мистецтва, фестивальна хода, конкурси, майстер-класи, гончарна ватра та традиційні гуцульські страви.