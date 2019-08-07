На Закарпатті "фестивально" варитимуть леквар

У селі Геча, що на Берегівщині, 24 серпня відбудеться VIІI фестиваль "Свято леквару".

Приготування до заходу традиційно розпочнуться з самого ранку, повідомляє Турінформ Закарпаття.

На відвідувачів чекає дегустація та купівля страв з лекварем (цібере леквар, гомбовці з сливами, калачі, вареники, вертуни з лекварем, слив’янка), а також танці до світанку.

Крім того, відбудеться конкурс на найсмачнішу угорську страву, під час якого готуватимуть бограч-гуляш, гуляш з квасолею, рибну юшку по-угорські, голубці.

За оцінками експертів Турінформ Закарпаття та упорядників щорічного рейтингу найкращих туристичних підприємств Закарпаття, цей фестиваль є унікальним, адже дає можливість побачити давні національні традиції, пов’язані з варінням сливового леквару та приготуванням страв на його основі.