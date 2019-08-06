На Львівщині стартував перший регіональний форум із медичного туризму

Перший регіональний форум із медичного туризму розпочався в Львівській області.

Про це повідомила пресслужба ОДА.

«6 серпня на Львівщині стартував Форум медичного туризму, який триватиме впродовж трьох днів. Його учасники розпочали роботу з ознайомчих візитів до лікувально-оздоровчих закладів обласного центру, після чого вони вирушать у тур до Моршина та Трускавця», - йдеться в повідомленні.

Програмою заходу також передбачено проведення Міжнародної конференції з медичного туризму, курортів та рекреації, а також спілкування у форматі B2B.

Учасниками Lviv Region Healthcare Tourism Forum є професійні постачальники та баєри, які працюють у сфері медичного туризму. Цього року Львівщина приймає представників з медичних центрів, спеціалізованих клінік, санаторіїв, SPA-курортів і готелів, реабілітаційних центрів, медсервісних компаній та провайдерів медичного туризму з Саудівської Аравії, Бахрейну, Кувейту, Об'єднаних Арабських Еміратів, Азербайджану, Казахстану та Узбекистану.

Організаторами заходу є Львівська обласна державна адміністрація, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Українська асоціація медичного туризму за підтримки Global Healthcare Travel Council.

Як повідомляв Укрінформ, минулої суботи Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з питань організації медичного туризму, яка відбулася в Трускавці. Тоді глава держави висловив намір скасувати візи з низкою країн задля розвитку медичного туризму.