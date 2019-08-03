Нова влада має політичну волю для розвитку медичного туризму - Зеленський

«Ми готові допомагати... Крім нашої політичної волі, є у вас якась пропозиція, рішення, спеціальні додатки до медичного туризму? Нам у кожній області кажуть, що потрібна тільки політична воля. Якщо тільки політична воля – то ми «за»! Будь ласка - ви її вже отримали», - сказав Зеленський.

Він зазначив, що якщо є група, яка б об’єдналася з групою в Адміністрації Президента, то разом, використовуючи іноземний досвід, вони могли б розробити проєкт, план, усі необхідні кроки.

Президент також додав, що треба вивчати платформу для фінансування медичного туризму з боку приватного сектора. «Ми ось вивчаємо цю платформу і досвід залучення інвестицій з різних країн», - сказав Зеленський.

Глава держави пояснив, що, наприклад, коли почалася війна на Донбасі, в Україні зменшився туризм з Росії, і це говорить про те, що Трускавець був дуже відомий як бренд ще з радянських часів.

«Ми всі чули про Трускавець, могли не доїхати до нього, але всі про нього чули. А які кроки зараз робляться для того, щоб, наприклад, про Трускавець знали за кордоном?», - запитав Президент у мера міста.

Кульчинський запевнив, що постійно бере участь у багатьох міжнародних туристичних форумах, і туризм у Трускавці зростає, але залишаються питання, які повинні вирішуватись на державному рівні. Серед таких він назвав потребу спростити закордонний перетин, і не тільки в частині отримання нових віз і спрощення візового режиму, але і в збільшенні самих перетинів. Мер також підкреслив, що потрібно урегулювати і питання у Податковому кодексі сплати туристичного збору, який зараз є таким, що дозволяє не всім його сплачувати.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський перебуває 3 серпня з робочою поїздкою у Трускавці.