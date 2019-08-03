Зеленський вважає, що Глобальний медичний форум - 2020 може пройти і в Трускавці

«Чому Київ, а не Трускавець?», - запитав її Зеленський під оплески присутніх.

Вона запропонувала провести цей глобальний форум медичного туризму в 2020 році під патронатом Президента України.

«Немає такої успішної країни в сфері в’їздного медичного туризму, яка не отримувала або фінансову, або іншу підтримку держави», - наголосила Янишевська.

На що Зеленський зауважив, що є така статистика, коли з України їдуть лікуватися в три рази більше, ніж в Україну.

“Під патронатом, без патронату, але ми готові допомагати», - наголосив глава держави.

Янишевська передала Президенту резолюцію «круглого столу», розроблену спеціалістами з певними пропозиціями, які будуть допомагати розвивати в Україні медичний туризм.

Як повідомляв Укрінформ, під час 5-го щорічного засідання Генеральної Асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму ( GHTC), яке відбулося 23 квітня 2019 року в Баку (Азербайджан), Вікторію Янишевську було обрано президентом Глобальної ради GHTC.

Президент України Володимир Зеленський перебуває 3 серпня з робочою поїздкою у Трускавці.