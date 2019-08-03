Всесвітній форум з розвитку медтуризму - 2020 може відбутися в Києві

Всесвітній форум з розвитку медтуризму - 2020 може відбутися в Києві

Укрінформ
Всесвітній форум з розвитку медичного туризму і засідання генеральної асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму (Global Healthcare Travel Council, GHTC ), який відбудеться у 2020 році, можна провести в Києві.
Про це заявила президент Асоціації медичного туризму України Віолетта Янишевська під час наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо медичного туризму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В наступному році ми маємо провести глобальний форум (з розвитку медичного туризму - авт.) та генеральну асамблею (GHTC-авт.). Вибираємо місце, я пропоную Київ”, - зазначила Янишевська.

Вона додала, що також в рамках форуму мають бути організовані спеціальні інформаційні тури для учасників по інших містах України, які є перспективними для розвитку медичного туризму.

Янишевська зазначила, що в 2020 році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму та засідання генеральної асамблеї GHTC будуть проведені в Україні, адже під час попереднього засідання представника нашої країни обрали президентом Глобальної ради GHTC.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, під час 5-го щорічного Засідання Генеральної Асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму ( GHTC), яке відбулося 23 квітня 2019 року в Баку (Азербайджан), Вікторію Янишевську було обрано президентом Глобальної ради GHTC.

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