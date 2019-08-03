Всесвітній форум з розвитку медтуризму - 2020 може відбутися в Києві

“В наступному році ми маємо провести глобальний форум (з розвитку медичного туризму - авт.) та генеральну асамблею (GHTC-авт.). Вибираємо місце, я пропоную Київ”, - зазначила Янишевська.

Вона додала, що також в рамках форуму мають бути організовані спеціальні інформаційні тури для учасників по інших містах України, які є перспективними для розвитку медичного туризму.

Янишевська зазначила, що в 2020 році Всесвітній форум з розвитку медичного туризму та засідання генеральної асамблеї GHTC будуть проведені в Україні, адже під час попереднього засідання представника нашої країни обрали президентом Глобальної ради GHTC.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, під час 5-го щорічного Засідання Генеральної Асамблеї Всесвітньої асоціації медичного туризму ( GHTC), яке відбулося 23 квітня 2019 року в Баку (Азербайджан), Вікторію Янишевську було обрано президентом Глобальної ради GHTC.