Аеропорт Анталії в липні приймав 20 літаків на годину

Впродовж липня спостерігалося пікове відвідування туристами півдня Туреччини, що також мало безпосередній вплив на роботу аеропорту в Анталії – летовище щогодини приймало по 20 літаків.

Про це повідомила пресслужба аеропорту, передає кореспондент Укрінформу.

«В період з 1 до 30 липня 2019 року в аеропорту Анталії приземлилося 14 282 літаки, з них 12 094 – міжнародні рейси, 2 188 – внутрішні. В середньому за годину в аеропорту приземлялося 20 літаків», – йдеться в повідомленні.

За той самий період з аеропорту вилетіло 12 112 міжнародних рейсів та 2 120 внутрішніх, загалом 14 232 вильоти.

Загальне число зльотів та приземлень за минулий місяць - 28 514.

Минулого місяця аеропорт встановив власний рекорд з обслуговування іноземних пасажирів - 92 334 особи на добу. В липні до Анталії повітрям прибуло 2 млн 450 тис. 650 іноземців.

Як повідомляв Укрінформ, українці посіли третє місце за відвідуванням турецької Анталії за останні 5 років.