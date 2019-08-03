Мер Кемера: цінуємо та дбаємо про гостей з України

Керівництво міста Кемер, курорту у провінції Анталія, популярного серед українців місця літнього відпочинку, цінує увагу наших громадян та дбає про їхнє комфортне перебування в регіоні.

Про це йшлося під час зустрічі консула України в Анталії В’ячеслава Хоменка та мера Кемера Неджаті Топалоглу, повідомляє DHA.

«Минулого року Анталію відвідало близько 750 тисяч українців. Ми дбаємо про наших українських гостей…. Вони знають про альтернативні можливості туризму, такі як природа, спорт, здоров'я, а також море, пісок і сонце. Ось чому вони надають перевагу Кемеру. Ми цінуємо увагу та завжди раді вітати українців у Кемері», - сказав Топалоглу.

Український консул запропонував посилити співпрацю на місцевому рівні, зокрема зробити Кемер та Трускавець містами-побратимами.

«В Україні є місто Трускавець, яке особливо відоме своїм оздоровчим туризмом та джерелами. Він має бажання стати містом-побратимом Кемеру. Щорічно Трускавець приймає близько 250 тисяч туристів. Дуже гарне місто», - сказав дипломат.

Він також запросив керівництво Кемера відвідати Трускавець на День Незалежності України цього року. Також сторони домовилися розпочати діалог щодо побратимства двох міст.

В’ячеслав Хоменко нагадав, що минулого року в Кемері за підтримки міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу відпочивали 300 членів родин загиблих та поранених учасників АТО. Цього року, за його словами, до Гейнюка (курортне селище в районі Кемера – ред.) приїдуть на відпочинок 100 українців.

Як відомо, Кемер з 2008 року вже є містом-побратимом Южного на Одещині. В вересні минулого року на знак побратимства двох міст в Южному було відкрито Турецький сквер.

Як повідомляв Укрінформ, за оприлюдненими оприлюдненими статистичними даними, українці – на третьому місці за відвідуванням турецької Анталії за останні 5 років.