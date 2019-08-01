Українці – на третьому місці за відвідуванням турецької Анталії за останні 5 років

Україна за результатами п’ятирічки (2014-2018 рр.) опинилася на третій сходинці в рейтингу за відвідуванням регіону Анталія, після РФ та ФРН.

Про це йдеться у звіті, опублікованому Федерацією готельєрів Туреччини.

В документі, зокрема, зазначається, що у 2014 році Анталію відвідали 284,6 тис. українців, у 2015-му – 314,7 тис., у 2016-му – 572,7 тис., у 2017-му – 715,7 тис., у 2018-му – 709 тис.

Окремий показник виведено для регіону Мугла. За рівнем відвідуваності минулого року якого Україна опинилася на четвертому місці після Великої Британії, РФ та ФРН із показником 176,9 тис. осіб.

Також Україна увійшла до топ-10 країн, громадяни яких відвідали Стамбул із туристичною метою торік: із показником 297 тис. осіб (10-те місце). Перші три місця посіли ФРН (991 тис.), Іран (872,5 тис.), Саудівська Аравія (586,8 тис.).

Пікові місяці за туристичним потоком до Туреччини – липень та серпень. Левова частка туристів традиційно прибуває до країни літаками. У 2018 році цей показник для іноземних туристів склав 30 млн людей. Ще 10 млн мандрівників з числа громадян Туреччини скористалися авіатранспортом з туристичною метою. Далі за популярністю – автомобільний та морський транспорт. Найменший показник у залізничного транспорту – лише 48,5 тис. людей (для іноземців та громадян Туреччини) у 2018 році.

За загальним світовим показником топ-10 країн, куди найчастіше приїздять туристи, має такий вигляд: на першому місці Франція, на другому – Іспанія, далі йдуть США, Китай, Італія, Мексика, Велика Британія, Туреччина, Німеччина, Таїланд.