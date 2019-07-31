У зоні відчуження з'являться туристичні маршрути річками Уж та Прип'ять

У Чорнобильській зоні відчуження проводять організаційні заходи щодо впровадження водних туристичних маршрутів річками Уж та Прип'ять.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з управління зоною відчуження в Facebook.

"На виконання Указу Президента України №512/2019 "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" ДАЗВ розроблено водні маршрути відвідування зони відчуження. Зокрема, маршрути передбачають пересування річками Прип’ять та Уж", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає керівництво ДАЗВ, розвиток нових форм відвідування зони відчуження був зініційований туристичними операторами у зв’язку зі зростанням кількості відвідувачів за минулі п'ять років майже в 10 разів. Окрім того, водні маршрути дають можливість побачити іншу сторону зони відчуження - її природу.

Усі маршрути перевірені дозиметристами і є безпечними для відвідувачів. Усі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення".

Наразі здійснюються організаційні заходи щодо впровадження зазначених маршрутів для відвідувачів.

У розробці маршрутів були задіяні фахівці Чорнобильського заповідника, ДСП "Екоцентр" та ДП "ЦОТІЗ".