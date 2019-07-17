Зірка серіалу "Чорнобиль" застерігає від небезпечних селфі у зоні відчуження

Зірка серіалу "Чорнобиль" Джаред Гарріс закликав користувачів Instagram, які відвідують зону відчуження, бути обережними.

Про це пише BuzzFeed.

"Я би порадив їм бути обережними, тому що деякі люди, здається, роблять світлини з певними предметами, що потенційно небезпечні", - сказав Гарріс в інтерв’ю BuzzFeed.

"Це (інтерес туристів до ЧАЕС — ред.) триватиме деякий час - пригодницький туризм", - сказав Гарріс.

Нагадаємо, серіал "Чорнобиль" (копродукція HBO та Sky) увійшов до трійки лідерів за кількістю номінацій американської телевізійної премії Emmy Awards 2019 рік. Він отримав 19 номінацій. Раніше повідомлялося, що "Чорнобиль" обійшов "Гру престолів" у рейтингу серіалів найбільшого сайту про кіно Internet Movie Database (IMDb).