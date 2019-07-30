«Мотор Січ» запустить два міжнародні рейси з Дніпра

Авіакомпанія «Мотор Січ» анонсувала відкриття з 1 вересня двох міжнародних рейсів з Дніпра до Мінська й Бургаса.

Їх запустять замість тимчасово скасованих рейсів Запоріжжя - Мінськ і Запоріжжя - Бургас, які не виконуватимуться в зв'язку з закриттям на ремонт аеродрому аеропорту Запоріжжя, повідомляє Avianews.

Рейси з Дніпра до Мінська виконуватимуться з частотою тричі на тиждень (середа, п'ятниця, неділя), тоді як зараз між Запоріжжям і столицею Білорусі літаки «Мотор Січ» літають у щоденному режимі.

Між Дніпром і Бургасом авіакомпанія планує літати двічі на тиждень. З такою ж частотою зараз виконуються рейси між Запоріжжям і болгарським курортом.

Зазначається, що продаж квитків на альтернативні маршрути відкриється впродовж тижня після отримання всіх погоджень.

Згідно з офіційною інформацією запорізького летовища, ремонт триватиме з 2 вересня до 15 жовтня. В цей час в аеропорту не працюватиме як основна злітно-посадкова смуга з бетонним покриттям, так і ґрунтова смуга, яка під час проведення попередніх ремонтів використовувалася для прийому і відправлення літаків «Мотор Січ».