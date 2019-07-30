Трьом українським авіакомпаніям "відкрили небо" з Тель-Авівом

Державна авіаційна служба України задовольнила заяви авіакомпаній "Роза Вітрів", "Атласджет Україна" і "SkyUp" на експлуатацію повітряних ліній між Україною та Тель-Авівом.

Про це повідомляється на сайті Державіаслужби.

Зокрема, ТОВ "Авіаційна компанія "Роза Вітрів" отримала право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Тель-Авів – Київ (частота рейсів: 16 рейсів на тиждень) для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, для перевезення хасидських паломницьких груп у 2019 році на період святкування Єврейського Нового року, із визначенням строку дії права з 23.09.2019 до 06.10.2019 року.

Державіаслужба також вирішила надати ТзОВ "Авіакомпанія "Атласджет Україна" право на експлуатацію повітряної лінії: Київ – Тель-Авів – Київ (7 рейсів на тиждень) для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, для перевезення хасидських паломницьких груп у 2019 році з 25.09.2019 до 03.10.2019 року.

Крім того, ТОВ «Авіакомпанія SkyUp» надано право на експлуатацію повітряних ліній: Львів – Тель-Авів – Львів (3 рейси на тиждень); Запоріжжя – Тель-Авів – Запоріжжя (3 рейси на тиждень) для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України, із визначенням строку дії прав з 01.10.2019 на необмежений строк.

Як відомо, новий рік хасиди усього світу зустрічатимуть з 30 вересня на 1 жовтня цього року.

Щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош ха-Шана проходитимуть на могилі цадика Нахмана в Умані та у приміщенні місцевої синагоги.