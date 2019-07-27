В Україні заборонили польоти вантажному перевізнику "Європа Ейр"

Державна авіаційна служба України припинила дію сертифіката вантажного авіаперевізника "Європа Ейр".

Відповідний наказ від 26 липня опубліковано на сайті відомства.

"Наказом Державної авіаційної служби України від 26 липня 2019 року № 961 припинено з 00 годин 00 хвилин (UTC) 27 липня 2019 року дію Сертифіката експлуатанта Товариства з обмеженою "ЄВРОПА ЕЙР" № UK 046", - йдеться у повідомленні.

У відомстві роз'яснюють, що наказ прийнято на підставі рішення постійної Комісії з питань сертифікації експлуатантів, організацій з технічного обслуговування і підтримання льотної придатності, розробників та виробників авіаційної техніки, навчальних закладів з підготовки льотного складу в Україні, льотного і технічного персоналу.

ТОВ "Європа Ейр" зареєстровано на фізичну особу у Києві. Остання планова перевірка ТОВ відбулася у червні цього року.