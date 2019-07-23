Державіаслужба розгляне заяви трьох авіакомпаній на відкриття сполучення з Тель-Авівом

Державна авіаційна служба України розгляне заяви авіакомпаній «Роза вітрів», «Атласджет Україна» і SkyUp на експлуатацію повітряних ліній між Україною та Тель-Авівом.

Про це повідомляється в порядку денному засідання комісії з розгляду питань щодо прав на експлуатацію повітряних ліній на 26 липня 2019 року, опублікованому на сайті служби.

Зокрема, Державіаслужба розгляне заяву авіакомпанії «Роза вітрів» щодо отримання права на експлуатацію повітряної лінії для виконання чартерних міжнародних повітряних перевезень з/до України або в межах України, що становлять систематичну серію – не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, для перевезення хасидських паломницьких груп у 2019 році на період святкування Єврейського нового року за маршрутом Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ (частота рейсів: 16 рейсів на тиждень; строк дії права: з 23.09.2019 до 06.10.2019).

Також повідомляється, що буде розглянуто заяву авіакомпанії «Атласджет Україна» щодо отримання права на перельоти для перевезення хасидських паломницьких груп у 2019 році за маршрутом Київ – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Київ (частота рейсів: 7 рейсів на тиждень; строк дії права: з 25.09.2019 до 03.10.2019).

Крім того, Державіаслужба розгляне заяву авіакомпанії SkyUp щодо отримання прав на експлуатацію повітряних ліній для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень з/до України за маршрутами: Львів – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Львів (частота рейсів: 3 рейси на тиждень, строк дії права: з 01.10.2019 на необмежений строк); Запоріжжя – Тель-Авів (Держава Ізраїль) – Запоріжжя (частота рейсів: 3 рейси на тиждень, строк дії права: з 01.10.2019 на необмежений строк).

Як відомо, новий рік хасиди усього світу зустрічатимуть з 30 вересня на 1 жовтня цього року. Як повідомляв Укрінформ, щорічні культові заходи з нагоди святкування днів Рош ха-Шана проходитимуть на могилі цадика Нахмана в Умані та у приміщенні місцевої синагоги.