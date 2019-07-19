Авіакомпанія Wizz Air відкрила продаж квитків з "Борисполя"

Лоукостер Wizz Air почав продавати квитки на рейси з Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Як повідомляє avianews.com, цей пункт з'явився в системі бронювання авіаперевізника.

Польоти з головних повітряних воріт України лоукостер буде виконувати тимчасово з 2 по 12 вересня. Це пов'язано із закриттям базового для Wizz Air в Києві аеропорту "Жуляни" на ремонт.

Під час виконання пошуку авіаквитків з Жулян на рейси в період з 2 до 12 вересня сайт лоукостера видає інформацію про те, що польоти виконуватимуться з аеропорту "Бориспіль". Наразі в системі не вказано, в якому терміналі в Борисполі будуть обслуговуватися рейси Wizz Air.

Читайте також: Wizz Air назвала причини скасування 17 рейсів із Києва

У компанії зазначають, що якщо пасажир забронював переліт з вильотом з аеропорту "Київ", але не захоче летіти з Борисполя, він зможе повернути без штрафу повну вартість авіаквитка або отримати кредит розміром 120% від вартості перельоту на свій акаунт, який можна буде використовувати для здійснення інших бронювань.