Wizz Air назвала причини скасування 17 рейсів із Києва
“Wizz Air ... анонсує зміни у розкладі рейсів з Києва через експлуатаційні причини, викликані затримкою доставки літаків. Невеликі зміни частоти декількох маршрутів відбудуться з 3 по 20 серпня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.
Отже, у зазначений період не будуть здійснюватися рейси:
до Варшави, Будапешта, Мюнхена та Кельна - по понеділках та п’ятницях,
до Біллунна та Бремена - по вівторках,
до Берліна та Франкфурта - по середах та суботах,
до Гамбурга - по середах,
до Дортмунда, Риги та Ганновера - по четвергах,
до Ларнаки - по суботах,
до Кракова, Братислави та Копенгагена - по неділях,
до Відня - по вівторках і неділях.
У компанії підкреслюють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, буде надано можливість перебронювати їх на інші рейси або отримати відшкодування вартості.