Wizz Air назвала причини скасування 17 рейсів із Києва

Wizz Air назвала причини скасування 17 рейсів із Києва

Укрінформ
Авіакомпанія Wizz Air скасувала 17 рейсів, які мала здійснити з 3 по 20 серпня 2019 року з Києва до країн Європи, через затримки із поставкою літаків.
Про це авіакомпанія Wizz Air повідомляє на своєму сайті.

Wizz Air ... анонсує зміни у розкладі рейсів з Києва через експлуатаційні причини, викликані затримкою доставки літаків. Невеликі зміни частоти декількох маршрутів відбудуться з 3 по 20 серпня 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

Отже, у зазначений період не будуть здійснюватися рейси:

до Варшави, Будапешта, Мюнхена та Кельна - по понеділках та п’ятницях,

до Біллунна та Бремена - по вівторках,

до Берліна та Франкфурта - по середах та суботах,

до Гамбурга - по середах,

до Дортмунда, Риги та Ганновера - по четвергах,

до Ларнаки - по суботах,

до Кракова, Братислави та Копенгагена - по неділях,

до Відня - по вівторках і неділях.

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У компанії підкреслюють, що пасажирам, які вже придбали квитки на скасовані рейси, буде надано можливість перебронювати їх на інші рейси або отримати відшкодування вартості.

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