Wizz Air відновила польоти з Києва до Любліна
Укрінформ
Авіакомпанія Wizz Air з 30 червня 2019 року відновила рейси з Києва до польського міста Люблін.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
"Wizz Air... рада повідомити про відновлення рейсу з Києва до Любліна", - йдеться в повідомленні.
Польоти до Любліна здійснюватимуться по середах та неділях, вартість квитків стартуватиме від 479 грн в один бік без урахування податків та зборів.
Зазначається, що відновлений рейс до Любліна став тридцятим напрямком, який авіакомпанія здійснює з Києва.
Як повідомлялося, угорський лоукостер Wizz Air виконував рейси Київ - Люблін із 25 серпня 2017 року до 24 жовтня 2018 року.