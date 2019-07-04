Wizz Air відновила польоти з Києва до Любліна

Авіакомпанія Wizz Air з 30 червня 2019 року відновила рейси з Києва до польського міста Люблін.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

"Wizz Air... рада повідомити про відновлення рейсу з Києва до Любліна", - йдеться в повідомленні.

Польоти до Любліна здійснюватимуться по середах та неділях, вартість квитків стартуватиме від 479 грн в один бік без урахування податків та зборів.

Зазначається, що відновлений рейс до Любліна став тридцятим напрямком, який авіакомпанія здійснює з Києва.

Як повідомлялося, угорський лоукостер Wizz Air виконував рейси Київ - Люблін із 25 серпня 2017 року до 24 жовтня 2018 року.