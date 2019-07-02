Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік на міжнародних рейсах

Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького в червні 2019 року обслужив 227,4 тис. пасажирів, що на 30,8% перевищило торішній показник за аналогічний місяць.

Як повідомляє прес-служба авіагавані на сторінці в Facebook, 208,8 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (приріст становить 34,9%), а 18,6 тис. пасажирів прилетіли або вилетіли внутрішніми рейсами (-2,1%).

Число обслужених аеропортом "Львів" рейсів в червні 2019 року зросло на 13,1%, як порівняти з червнем 2018 року, і становить 1 798. Із них 1 591 рейс був міжнародним (+16,5%), 207 рейсів – внутрішніми (-7,6 %).

Загальний пасажиропотік аеропорту в першому півріччі 2019 року становив 949,7 тис. осіб, що на 45,8% перевищило торішній результат за аналогічний період. Серед них 856,6 тис. пасажирів скористалися міжнародними рейсами (+53,8%), 93,1 тис. пасажирів - внутрішніми (-1,4%).

Число обслужених рейсів у першому півріччі 2019 року зросло на 25,3%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року – до 8 618. Із них 7 389 рейсів були міжнародними (+30,8%), 1 229 рейсів – внутрішніми (-0, 2%).