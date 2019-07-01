Kyiv замість Kiev: аеропорт Каїра став 50-м, що змінив назву на коректну
Укрінформ
Аеропорт єгипетської столиці Каїра, другий за завантаженістю в Африці, почав використовувати правильну форму транслітерації назви української столиці – Kyiv, а не Kiev.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці посольства України в Єгипті.
«Другий по завантаженості аеропорт Африки Cairo International Airport віднині використовує Kyiv замість Kiev! Каїрський міжнародний аеропорт долучається до (кампанії) СorrectUA і стає 50-им міжнародним аеропортом, який підтримує цю ініціативу МЗС України», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, з жовтня 2018 року МЗС України разом із Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine запустили онлайн-кампанію #CorrectUA, яка має на меті звернення до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису латиничної назви Києва – #KyivNotKiev.