Українці в Чехії закликають аеропорт Праги писати правильно назву Києва

Українська громада в Чехії започатковує фейсбук-шторм, закликаючи Празький аеропорт імені Вацлава Гавела використовувати правильну латинську транслітерацію назви столиці України – Kyiv.

Про це повідомляється н сторінці Публічної дипломатії України від МЗС у Facebook.

“Празький аеропорт імені Вацлава Гавела лишається одним із небагатьох у Європі, який використовує назву нашої столиці некоректно! Це слід виправляти! Саме тому українська громада в Чехії започатковує фейсбук-шторм, закликаючи Prague Airport - Letiště Praha писати #KyivNotKiev! Друзі, долучаємося!”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.

Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in Prague