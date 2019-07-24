У Марселі з’явився туристичний символ Одеси

На пляжі Прадо французького міста Марсель тривають роботи зі встановлення туристичного символу Одеси та облаштування прилеглої території.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

«Реалізуючи досягнуті між мерами міст-побратимів домовленості щодо прийняття в дар туристичного символу Одеси - «Якоря-серця», - які були затверджені рішенням муніципальних зборів Марселя 8 жовтня 2018 року, співробітники муніципальних служб Марселя приступили до встановлення скульптури на міському пляжі Прадо», - йдеться в повідомленні.

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Туристичний символ Одеси «Якір-серце» вже встановлено на набережній, тривають роботи з благоустрою прилеглої території.

Також зазначається, що урочисте відкриття туристичного символу Одеси в Марселі очікується восени поточного року.

Фото: omr.gov.ua