У Марселі з’явився туристичний символ Одеси
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Укрінформ
На пляжі Прадо французького міста Марсель тривають роботи зі встановлення туристичного символу Одеси та облаштування прилеглої території.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
«Реалізуючи досягнуті між мерами міст-побратимів домовленості щодо прийняття в дар туристичного символу Одеси - «Якоря-серця», - які були затверджені рішенням муніципальних зборів Марселя 8 жовтня 2018 року, співробітники муніципальних служб Марселя приступили до встановлення скульптури на міському пляжі Прадо», - йдеться в повідомленні.
Туристичний символ Одеси «Якір-серце» вже встановлено на набережній, тривають роботи з благоустрою прилеглої території.
Також зазначається, що урочисте відкриття туристичного символу Одеси в Марселі очікується восени поточного року.
Фото: omr.gov.ua