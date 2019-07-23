Новий портал занурить туристів в унікальний світ ремесел Гуцульщини

Багату культуру, народні ремесела та туристичні продукти Гуцульщини просуватимуть за допомогою багатофункціональної інформаційно-туристичної платформи.

Як повідомили в пресслужбі Косівської районної ради, вже завершено реалізацію початкового етапу проекту "Онлайн-мапа культурного маршруту народних ремесел Гуцульщини" в межах програми Culture Bridges у партнерстві громадської організації Perfect Art Group і Косівських районної та міської рад.

"Було створено новий інноваційно-туристичний, багатофункціональний ресурс Raido (презентаційна версія) для промоції одного з найголовніших скарбів краю – середовища народних ремесел – як мистецького, культурного та туристичного явища", – йдеться в повідомленні.

Ресурс буде покликаний надавати туристам різноманітні послуги, що формуватимуться на основі наявної людської, матеріальної, історичної бази народних ремесел. За задумом авторів, кінцевий продукт має об'єднати в собі ідеї таких популярних серед туристів порталів як booking.com, tripadvisor.com, expedia.com.

На першому етапі реалізації проекту було проведено дослідження Гуцульщини з метою виявлення майстрів та мистецьких осередків, які у своїй роботі опираються на традиції народної культури, відроджують або продовжують розвиток автентичних ремесел та готові до активної співпраці з організаціями, що розвивають культурний туризм в регіоні. За результатами було обрано 13 майстрів та декілька мистецьких осередків на Косівщині й частково на Верховинщині. Вони готові проводити майстер-класи та екскурсії до майстерні не лише для зйомок, а й в подальшому – для туристичних груп та індивідуальних відвідувачів.

Наступним кроком стало створення туристичних промороликів про автентичні ремесла Гуцульщини, про майстрів, про Косівщину як центр культурного туризму в Карпатах. Загалом було створено 17 відео, кожне з яких є цікавим не лише з точки зору розвитку туризму та заохочення відвідання майстерні чи мистецького осередку, а й як документальне підтвердження існування в регіоні автентичних народних ремесел, деякі з яких є рідкісними або такими, що зникають.

"Загалом, усі змонтовані ролики мають однакову структуру, щоб дати максимально повне уявлення про вид ремесла, майстра, локацію та інші особливості. У якості музичного супроводу для відео було використано традиційну народну музику Карпат і Прикарпаття, записану дослідниками впродовж останніх років", - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають технічні й організаційні роботи для того, щоб впродовж найближчих місяців запустити в тестовому режимі роботу платформи Raido на базі районного туристично-інформаційного центру. Крім того, запущено процес створення реєстру майстерень, майстрів та осередків народних ремесел, що існують та є активними промоутерами культурного життя регіону та країни.