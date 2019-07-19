На Закарпатті втретє влаштують етноекофестиваль "Праліс-фест"

На території Ужанського національного природного парку в селі Стужиця Великоберезнянського району Закарпаття 27-28 липня триватиме міжнародний етноекофестиваль "Праліс-фест".

Про це повідомляє Управління туризму та курортів ДЕРТ Закарпатської ОДА.

"Міжнародний етноекофестиваль "Праліс-фест" проводиться щороку на території Ужанського НПП, який є частиною транскордонного біосферного заповідника "Східні Карпати", до складу якого також входять національний природний парк "Полоніни" (Словаччина), Бещадський національний парк (Польща) та інші природоохоронні об’єкти. Фестиваль проводиться з метою популяризації збереження дикої природи – пралісів, які включені до світової спадщини ЮНЕСКО "Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи", - йдеться в повідомленні.

Офіційне відкриття цьогорічного фестивалю відбудеться 28 липня о 15:00.

В облдержадміністрації зазначають, що завдяки унікальним об’єктам природної та культурної спадщини, які включені до міжнародних списків ЮНЕСКО, вдалому розташуванню поблизу кордонів двох країн Європейського Союзу, відсутності чинників, які забруднюють довкілля цей регіон надзвичайно привабливий для розвитку транскордонного туризму.

"Праліс-фест" же, запевняють в ОДА, популяризує та підтримує природно-заповідні території, життєдіяльність місцевих громад, їхній побут, традиційне ведення господарства та етнокультурну спадщину регіону, сприяє налагодженню транскордонної та міжнародної співпраці.