«Гуцульське весілля» вперше зіграють у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці

В Івано-Франківській області етнічно-культурний фестиваль «Гуцульське весілля» - серед переможців всеукраїнського проєкту «Малі міста – великі враження».

Про це заявив радник з питань регіонального розвитку Івано-Франківського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою» Ігор Мельничук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Етнічно-культурний фестиваль «Гуцульське весілля», яке проводять у селі Мишин Нижньовербізької ОТГ, – серед переможців всеукраїнського конкурсу «Малі міста – великі враження». Таких весіль, як проводять у Мишині, немає ніде в Україні», - стверджує Мельничук.

Голова Нижньовербізької ОТГ Ярослав М’якущак зізнається, що сьогодні представники їхньої громади в уряді отримали сертифікат на суму 250 тис. грн для впровадження проєкту «Гуцульське весілля».

Традиційно фестиваль проходить у вересні. Втім, наступного року краєзнавці хочуть відшукати іншу історичну дату, щоб вперше зіграти весілля у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці, яка знаходиться у селі Нижній Вербіж, і входить у список світової спадщини ЮНЕСКО.

«Родзинкою весілля, яке грають у наших селах Великий Ключів та Мишин, є пишний обряд і автентичний вінок молодої, який роблять з гусячого пір’я. Цей вінок плетуть близько півроку. Нині зробити його можуть лише дві наші майстрині, а тому вінок намагаються берегти і передавати наступним поколінням. Знаю, що такий вінок із пір’я ще є в одному з музеїв столиці та у Тіни Кароль. Також у цих вінках виступає наш фольклорний колектив, пропагуючи місцевий обряд і культуру. Сучасні наречені досі вбирають його на весілля, яке у нас традиційно триває майже тиждень: від неділі до неділі. Вінок для молодої плетуть, зазвичай, у четвер», - розповідає М’якущак.

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Відомо, що окрім фестивалю «Гуцульське весілля» переможцями проекту «Малі міста – великі враження» на Прикарпатті стали культурно-екологічний проект «ТаПіаріАрт-раут» у селі Старуня, етнофестиваль «Джєнджур фист» у Надвірній, фестиваль гумору і сатири «Весела копиця» у місті Долина, створення Центру дослідження нематеріальної культурної спадщини Рогатинського Опілля у місті Рогатин та фестиваль «Баюракова бартка», яка проходить на території Яремчанської міської ради.

Нижньовербізька ОТГ створена у 2016 році. До її складу увійшли села Великий Ключів, Нижній Вербіж, Верхній Вербіж та Мишин. На Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.