На Сумщині в ОТГ відкрили другий офіс Open Space

Тростянець став другим містом на Сумщині, де відкрито офіс нового зразка для надання послуг у сфері державної реєстрації.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Рік тому ми відкривали перший на Сумщині і п’ятий в Україні Open Space. За цей час там отримали послуги 18455 громадян. Ми всі побачили його переваги: зручне розташування у центрі міста Суми, електронна черга, облаштовані робочі місця фахівців юстиції, висока насиченість правовою інформацією, можливість спокійно перебувати на прийомі з дитиною, яка може гратися у дитячому куточку. На таку ж якість послуг заслуговують і жителі інших міст», – зазначила на відкритті офісу очільник юстиції Сумщини Ірина Свистун.

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Голова Тростянецької ОТГ Юрій Бова першим скористався послугами нового офісу: отримав консультацію на рецепції, взяв талон, отримав у фахівця послугу щодо видачі повторного свідоцтва про народження (оскільки старе свідоцтво втратило належний зовнішній вигляд). Вся процедура зайняла кілька хвилин.

Офіс «Open Space – це відкритий простір з надання послуг у сфері реєстрації актів цивільного стану. Тут можна отримати свідоцтва чи повторні свідоцтва про народження, про шлюб чи його розірвання, свідоцтво про зміну імені, витяги з державного реєстру актів цивільного стану. Загалом надаватимуть 12 видів послуг.

Фото: sm.gov.ua