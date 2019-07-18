Представники GIZ відвідали Донеччину та обговорили перспективи децентралізації

Представники німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) відвідали Донеччину та обговорили перспективи децентралізації у регіоні з командою Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування.

Про це повідомляється на сайті Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

"Донеччину з робочим візитом відвідує делегація GIZ - Крістоф Байєр та Мікаела Баур зі штаб-квартири в Ешборні, директор GIZ Україна Сабіне Мюллер і директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зустрічі в офісі Донецького ЦРМС представники GIZ дізнались про поточну ситуацію та перспективи децентралізації в регіоні, ознайомилися зі змінами в Перспективному плані та обговорили роль Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування у впровадженні реформ та підтримці об'єднаних громад з питань формування спроможності території.

Крім того, представники німецького товариства відвідали прифронтовий Торецьк та Іллінівську ОТГ. У Торецьку з керівництвом місцевої військово-цивільної адміністрації говорили про створення ОТГ навколо міста обласного значення. Представників GIZ попросили допомогти у будівництві нового водогону - нині Торецьк отримує воду з окупованої Горлівки. Читайте також: Від ідеї до втілення: Представники ОТГ Одещини опановують проєктний менеджмент

В Іллінівській ОТГ німецька делегація оглянула об'єкти інфраструктури і була вражена сільською опорною школою. Зокрема, гості зазначили, що навіть у німецьких селах немає таких навчальних закладів, йдеться у повідомленні.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: lgdc.org.ua