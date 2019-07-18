Представники GIZ відвідали Донеччину та обговорили перспективи децентралізації
Про це повідомляється на сайті Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".
"Донеччину з робочим візитом відвідує делегація GIZ - Крістоф Байєр та Мікаела Баур зі штаб-квартири в Ешборні, директор GIZ Україна Сабіне Мюллер і директор Програми "U-LEAD з Європою" Бастіан Файгель", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час зустрічі в офісі Донецького ЦРМС представники GIZ дізнались про поточну ситуацію та перспективи децентралізації в регіоні, ознайомилися зі змінами в Перспективному плані та обговорили роль Донецького Центру розвитку місцевого самоврядування у впровадженні реформ та підтримці об'єднаних громад з питань формування спроможності території.
В Іллінівській ОТГ німецька делегація оглянула об'єкти інфраструктури і була вражена сільською опорною школою. Зокрема, гості зазначили, що навіть у німецьких селах немає таких навчальних закладів, йдеться у повідомленні.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: lgdc.org.ua