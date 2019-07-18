Від ідеї до втілення: Представники ОТГ Одещини опановують проєктний менеджмент

Практичний досвід розробки й реалізації проєктів розбудови інфраструктури та соціально-культурних об'єктів здобули працівники новостворених об'єднаних громад на дводенному тренінгу, організованому Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування.

"Школою управління проектним циклом" назвав цей актуальний захід для проєктних менеджерів ОТГ, проведений на базі Одеського ЦРМС Програми «U-LEAD з Європою», радник з регіонального розвитку Віктор Бондарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Метою наших занять, в тому числі практичних вправ, є визначення проблем новостворених громад, що потребують невідкладного вирішення, і набуття досвіду розробки проектних заявок та реалізації їх при підтримці керівництва сільських та міських тергромад і державних структур чи інших донорських організацій", - звернувся Бондарук до проектних менеджерів ОТГ.

На його пропозицію представники громад розповіли які саме інфраструктурні чи соціально-культурні об'єкти керівники тергромад вважають першочерговими. З'ясувалося, що серед пріоритетів Вилківської міської громади - відновлення стадіону школи №2, Авангардівської - створення адміністративно-культурного центру, Красносільської – будівництво центру дозвілля мешканців, Зеленогірської - відкриття стоматологічного кабінету.

Ідентифікувавши проектні ідеї, учасники заходу перейшли до практичних вправ - розробки проектної заявки, визначення зацікавлених сторін, оцінки бюджету проекту за формою Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), планування етапів реалізації та ризиків, пов’язаних з виконанням проекту. І, нарешті, - до практичних вправ з проведення закупівель, управління проектом та звітуванням про поетапну реалізацію.

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Під час занять, зауважив Бондарук, проєктні менеджери отримали не лише практичні інструменти підготовки й виконання проектів, а й навчились працювати у складі сформованих фокус-груп та участі в обласних і всеукраїнських тендерах, які організовують державні та бізнес-структури. Серед найбільш умотивованих проектних заявок, підготовлених у "Школі управління проектним циклом", виконаних під час виконання практичних вправ, виявились роботи представників Великомихайлівської та Красносільської об'єднаних громад.

Зі свого боку, представники Окнянської та Любашівської тергромад Наталя Шишкевич і Богдан Саламаха поділилися з колегами досвідом написання проєктів, які визнані кращими і здобули перемогу в конкурсі Мінкультури України.

Як зазначила на підсумковому етапі занять проектний менеджер Коноплянської ОТГ Ірина Пасічник, "ми вдячні Одеському ЦРМС як за можливість підвищення кваліфікації, так і за добру нагоду налагодити корисні зв'язки з колегами з інших ОТГ для обміну досвідом".

Бондарук зазначив, що актуальним завданням серії наступних занять у "Школі управління проектним циклом" буде підготовка проєктних заявок, спрямованих на розвиток виробничої бази ОТГ і створення нових робочих місць. Наприклад, зусиллями керівництва Старокозацької громади запущено в експлуатацію асфальтний міні-завод, що дозволить ремонтувати місцеві шляхи, низку виробничих об'єктів створюють в Авангардівській та інших тергромадах, додав він.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Одеський ЦРМС