Від ідеї до втілення: Представники ОТГ Одещини опановують проєктний менеджмент
"Школою управління проектним циклом" назвав цей актуальний захід для проєктних менеджерів ОТГ, проведений на базі Одеського ЦРМС Програми «U-LEAD з Європою», радник з регіонального розвитку Віктор Бондарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Метою наших занять, в тому числі практичних вправ, є визначення проблем новостворених громад, що потребують невідкладного вирішення, і набуття досвіду розробки проектних заявок та реалізації їх при підтримці керівництва сільських та міських тергромад і державних структур чи інших донорських організацій", - звернувся Бондарук до проектних менеджерів ОТГ.
На його пропозицію представники громад розповіли які саме інфраструктурні чи соціально-культурні об'єкти керівники тергромад вважають першочерговими. З'ясувалося, що серед пріоритетів Вилківської міської громади - відновлення стадіону школи №2, Авангардівської - створення адміністративно-культурного центру, Красносільської – будівництво центру дозвілля мешканців, Зеленогірської - відкриття стоматологічного кабінету.
Ідентифікувавши проектні ідеї, учасники заходу перейшли до практичних вправ - розробки проектної заявки, визначення зацікавлених сторін, оцінки бюджету проекту за формою Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), планування етапів реалізації та ризиків, пов’язаних з виконанням проекту. І, нарешті, - до практичних вправ з проведення закупівель, управління проектом та звітуванням про поетапну реалізацію.
Під час занять, зауважив Бондарук, проєктні менеджери отримали не лише практичні інструменти підготовки й виконання проектів, а й навчились працювати у складі сформованих фокус-груп та участі в обласних і всеукраїнських тендерах, які організовують державні та бізнес-структури. Серед найбільш умотивованих проектних заявок, підготовлених у "Школі управління проектним циклом", виконаних під час виконання практичних вправ, виявились роботи представників Великомихайлівської та Красносільської об'єднаних громад.
Зі свого боку, представники Окнянської та Любашівської тергромад Наталя Шишкевич і Богдан Саламаха поділилися з колегами досвідом написання проєктів, які визнані кращими і здобули перемогу в конкурсі Мінкультури України.
Як зазначила на підсумковому етапі занять проектний менеджер Коноплянської ОТГ Ірина Пасічник, "ми вдячні Одеському ЦРМС як за можливість підвищення кваліфікації, так і за добру нагоду налагодити корисні зв'язки з колегами з інших ОТГ для обміну досвідом".
Бондарук зазначив, що актуальним завданням серії наступних занять у "Школі управління проектним циклом" буде підготовка проєктних заявок, спрямованих на розвиток виробничої бази ОТГ і створення нових робочих місць. Наприклад, зусиллями керівництва Старокозацької громади запущено в експлуатацію асфальтний міні-завод, що дозволить ремонтувати місцеві шляхи, низку виробничих об'єктів створюють в Авангардівській та інших тергромадах, додав він.
Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: Одеський ЦРМС