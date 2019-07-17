У Київській області створили 22 тергромади

Станом на липень 2019 року в Київській області створено 22 об'єднані територіальні громади. 19 громад перебувають на різних етапах об'єднання.

Про це на пресконференції сказав директор Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою” Олег Любімов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на сьогоднішній день в Київській області є 22 об'єднані територіальні громади. Це 17 громад, які утворені шляхом перших виборів: Калитянська, Пісківська, Бородянська, Бучанська, Великодимерська, Ковалівська, Дивічківська, Баришевська, Березанська, Студениківська, Узинська, Фурсівська, Тетіївськаа, Ржищевська, Миронівська, Медвинська, Обухівська. Ще 5 громад, в яких 30 червня були проведені перші вибори: Глевахівська, Томашівська, Циблівська, Ташанська, Богуславська. У них проведені перші сесії, вони обрали свої органи виконавчої влади, продовжують роботу по організації та реорганіазції своїх рад”, - розповів Любімов.

Зараз в області шість ОТГ очікують призначення ЦВК перших виборів, це - Гостомельска, Гребінківська, Калинівська, Зазимська, Боярська, Кожанська громади.

Є громади, які перебувають на останньому етапі прийняття рішення щодо остаточного об’єднання: Золочівська, Макарівська, Березівська, Калинівська Васильківського району.

Ще шість громад очікують висновків Київської обласної державної адміністрації, деякі, з словами Любімова, понад рік, — Гатненська, Микулицька, Острівська, Кагарлицька, Терезинська, Шкарівська.

Низка громад перебувають в процесі об'єднання — Феодосіївська, Вишнева, Ківшоватська Таращанського району.

У 2019 році на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом перебувають 16 ОТГ. Читайте також: Сміттєвий полігон — не завада: Рибне приєднується до Ямницької ОТГ Зараз, з даними Київського ЦРМС, власні доходи бюджетів ОТГ збільшилися на 121,3 млн грн або на 112,6% в структурі зведеного бюджету Київської області (порівняно з минулим роком). За загальним фондом вказані надходження бюджетів ОТГ займають 9,1%, в минулому році аналогічна частка бюджетів ОТГ в структурі загального фонду зведеного бюджету області займала 3,1%.

У 2019 році на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом перебувають 16 ОТГ.

В перспективі ще 7 міст обласного значення - Біла Церква, Бровари, Бориспіль, Перяслав-Хмельницький, Васильків, Фастів, Ірпінь - стануть центрами формування ОТГ.

В той же час, за даними Київського ЦРМС, у 9 районах області з 25 не відбулося добровільного об'єднання чи приєднання. Це Згурівський, Яготинський, Рокитнянський, Таращанський, Ставищенський, Володарський, Іванківський, Поліський райони.

За словами директора Київського ЦРМС, за даними моніторингу Міністерства регіонального розвитку, Київська область за показниками об'єднання територіальних громад займає 20 місце. Такі темпи провадження реформи децентралізації, за словами Любімова, мають свої причини, серед яких він назвав, зокрема, не готовність в попередні роки Київської ОДА до співпраці з питань децентралізації. Це призвело до того, що створення ОТГ в Київській області затримувалося з різних причин, і область за останній рік мала надолужувати те, що інші області пройшли в 2016-1018 роках. Серед інших перешкод у впровадженні реформи, за словами Любімова, — сильний вплив політичних центрів різного рівня, починаючи від селищних рад і закінчуючи Верховною Радою, опір з боку районних рад, окремих сільських та селищних рад, залежність сільських голів від місцевого бізнесу, політична невизначеність на національному рівні. А також недосконале правове поле і затримка необхідних законопроєктів на національному рівні. Це основні проблеми, все інше можна вирішувати, додав він.

“Ми очікуємо, коли Президент України висловиться чітко і свідомо про децентралізацію і заявить, що у нас немає іншого шляху, як завершити децентралізацію, і нам потрібно цю реформу не просто продовжувати, а завершувати”, - сказав Любімов.

Наразі, за даними Київської обласної адміністрації, 17% території Київської області покривають об'єднані територіальні громади, в них проживає 18% населення області.

В той же час, як наголосив на прес-конференції в.о. директора департарменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Дмитро Ликов, Київська область займає перше місце в державі по кількості послуг і передачі повноважень у сфері державного будівельного і архітектурного контролю . "Більшість громад, які створені, вже мають певний ресурс і контроль за своїми територіями", - сказав Ликов.

Київський Центр розвитку місцевого самоврядування відкрився восени 2015 року за підтримки Програми "U-LEAD з Європою", завдання Центру - підвищення спроможності органів виконачвчої влади, органів місцевого самоврядування у провадженні реформи децентралізації.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Володимир Тарасов