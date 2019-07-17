У Київській області створили 22 тергромади
Про це на пресконференції сказав директор Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою” Олег Любімов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Станом на сьогоднішній день в Київській області є 22 об'єднані територіальні громади. Це 17 громад, які утворені шляхом перших виборів: Калитянська, Пісківська, Бородянська, Бучанська, Великодимерська, Ковалівська, Дивічківська, Баришевська, Березанська, Студениківська, Узинська, Фурсівська, Тетіївськаа, Ржищевська, Миронівська, Медвинська, Обухівська. Ще 5 громад, в яких 30 червня були проведені перші вибори: Глевахівська, Томашівська, Циблівська, Ташанська, Богуславська. У них проведені перші сесії, вони обрали свої органи виконавчої влади, продовжують роботу по організації та реорганіазції своїх рад”, - розповів Любімов.
Зараз в області шість ОТГ очікують призначення ЦВК перших виборів, це - Гостомельска, Гребінківська, Калинівська, Зазимська, Боярська, Кожанська громади.
Є громади, які перебувають на останньому етапі прийняття рішення щодо остаточного об’єднання: Золочівська, Макарівська, Березівська, Калинівська Васильківського району.
Ще шість громад очікують висновків Київської обласної державної адміністрації, деякі, з словами Любімова, понад рік, — Гатненська, Микулицька, Острівська, Кагарлицька, Терезинська, Шкарівська.
Низка громад перебувають в процесі об'єднання — Феодосіївська, Вишнева, Ківшоватська Таращанського району.
У 2019 році на прямих міжбюджетних відносинах з державним бюджетом перебувають 16 ОТГ.
В перспективі ще 7 міст обласного значення - Біла Церква, Бровари, Бориспіль, Перяслав-Хмельницький, Васильків, Фастів, Ірпінь - стануть центрами формування ОТГ.
В той же час, за даними Київського ЦРМС, у 9 районах області з 25 не відбулося добровільного об'єднання чи приєднання. Це Згурівський, Яготинський, Рокитнянський, Таращанський, Ставищенський, Володарський, Іванківський, Поліський райони.
“Ми очікуємо, коли Президент України висловиться чітко і свідомо про децентралізацію і заявить, що у нас немає іншого шляху, як завершити децентралізацію, і нам потрібно цю реформу не просто продовжувати, а завершувати”, - сказав Любімов.
Наразі, за даними Київської обласної адміністрації, 17% території Київської області покривають об'єднані територіальні громади, в них проживає 18% населення області.
В той же час, як наголосив на прес-конференції в.о. директора департарменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації Дмитро Ликов, Київська область займає перше місце в державі по кількості послуг і передачі повноважень у сфері державного будівельного і архітектурного контролю . "Більшість громад, які створені, вже мають певний ресурс і контроль за своїми територіями", - сказав Ликов.
Київський Центр розвитку місцевого самоврядування відкрився восени 2015 року за підтримки Програми "U-LEAD з Європою", завдання Центру - підвищення спроможності органів виконачвчої влади, органів місцевого самоврядування у провадженні реформи децентралізації.
Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.
Фото: Володимир Тарасов