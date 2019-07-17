Сміттєвий полігон — не завада: Рибне приєднується до Ямницької ОТГ

На Прикарпатті село Рибне добровільно приєднується до Ямницької ОТГ. Для цього внесли зміни до Перспективного плану формування територій громад Івано-Франківської області.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Руслан Панасюк, директор Івано-Франківського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

«За першим варіантом Перспективного плану (формування територій громад Івано-Франківської області – авт) 2015 року, село Рибне мало приєднатися до Івано-Франківської міської громади. Втім, відтоді одні громади були активні, інші – очікували. Івано-Франківськ, фактично, до цього року не проявляв активних дій задля створення міської ОТГ. Рибненська сільська рада, зважаючи на виклики часу, таки прийняла запрошення до об’єднання від Ямницької ОТГ. Втім, Перспективний план цього не дозволяв. Було клопотання до облдержадміністрації від нашого Центру розвитку місцевого самоврядування. Ми почули це побажання Рибного. Так, можливо, воно було дивним, бо Рибне має полігон ТПВ, який обслуговує Івано-Франківськ. Але побажання громади були враховані і зміни до Перспективного плану були внесені. Відтак село Рибне стане частиною Ямницької ОТГ», - зазначив Панасюк.

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Він висловив переконання, що село Рибне отримає добрі перспективи для свого розвитку після приєднання до Ямницької ОТГ.

Відомо, що у селі Рибне, яке знаходиться за 15 км до Івано-Франківська, працює найбільший в області полігон твердих побутових відходів, куди щодня привозять близько 260 т сміття, в тому числі і з Івано-Франківська. Площа полігону ТПВ – 13 га. Торік тут запустили сучасну сортувальну лінію з потужністю до 50 т відходів за зміну.

Ямницька ОТГ у 2017 році об’єднала чотири сільських ради. У громаду увійшли села Ямниця, Тязів, Павлівка та Сілець.

На Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: facebook.com/yamnytskaotg