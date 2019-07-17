Інвестори з Румунії та Китаю зацікавилися індустріальним парком на Буковині
Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник голови Новодністровської ОТГ Ігор Нажига.
"Зараз проводиться пошук резидентів для парку. Мені відомо принаймні про трьох потенційних інвесторів з Румунії та Китаю. Але поки що не хочемо передчасно розкривати їх, як і галузі, в яких вони спеціалізуються", - сказав Нажига.
Він повідомив, що іноземні компанії визначаються із приміщеннями, які потрібно першочергово ремонтувати та яку конфігурацію індустріального парку потрібно створювати.
"В залежності від того, які їм будуть потрібні потужності, які їм потрібні будуть площі, буде визначатися і кількість резидентів самого індустріального парку. Якщо індустріальний парк запрацює, і будуть створюватися робочі місця, ми можемо розглядати варіант розширення площі парку ще на 15 гектарів", - додав Нажига.
За його словами, іде вже третій рік, відколи індустріальний парк зареєстрований. За цей час встигли провести конкурс на керуючу компанію, який виграло приватне акціонерне товариство "Гравітон". І вони уже викупили в міста та оформили землю на 15 гектарів.