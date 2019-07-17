Інвестори з Румунії та Китаю зацікавилися індустріальним парком на Буковині

В індустріальний парк Новодністровська, який найближчим часом обіцяють запустити, готові увійти іноземні резиденти з Румунії та Китаю.

Про це кореспонденту Укрінформу розповів заступник голови Новодністровської ОТГ Ігор Нажига.

"Зараз проводиться пошук резидентів для парку. Мені відомо принаймні про трьох потенційних інвесторів з Румунії та Китаю. Але поки що не хочемо передчасно розкривати їх, як і галузі, в яких вони спеціалізуються", - сказав Нажига.

Він повідомив, що іноземні компанії визначаються із приміщеннями, які потрібно першочергово ремонтувати та яку конфігурацію індустріального парку потрібно створювати.

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"В залежності від того, які їм будуть потрібні потужності, які їм потрібні будуть площі, буде визначатися і кількість резидентів самого індустріального парку. Якщо індустріальний парк запрацює, і будуть створюватися робочі місця, ми можемо розглядати варіант розширення площі парку ще на 15 гектарів", - додав Нажига.

За його словами, іде вже третій рік, відколи індустріальний парк зареєстрований. За цей час встигли провести конкурс на керуючу компанію, який виграло приватне акціонерне товариство "Гравітон". І вони уже викупили в міста та оформили землю на 15 гектарів.